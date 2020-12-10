Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ по визам

Фото: Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Соответствующий документ появился на национальном правовом интернет-портале республики.

Этот закон был принят Палатой представителей Белоруссии 28 октября, также он был одобрен Советом республики 20 ноября. Так, Белоруссия завершила внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня. Документ контролирует миграционные процессы на территории Белоруссии и России. Договоренность определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать на территории двух стран на основании визы одного государства, а также на основании документов удостоверяющих личность.

Закон будет действовать, пока одна из стран не сообщит другой о намерении прекратить участие в соглашении.

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