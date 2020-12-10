Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ по визам
Фото: Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ по визам

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Соответствующий документ появился на национальном правовом интернет-портале республики.

Этот закон был принят Палатой представителей Белоруссии 28 октября, также он был одобрен Советом республики 20 ноября. Так, Белоруссия завершила внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня. Документ контролирует миграционные процессы на территории Белоруссии и России. Договоренность определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать на территории двух стран на основании визы одного государства, а также на основании документов удостоверяющих личность.

Закон будет действовать, пока одна из стран не сообщит другой о намерении прекратить участие в соглашении.

Читайте также: Белоруссия ожидает реакции РФ на санкции МОК

БелоруссияАлександр Лукашенкооформление виз
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте