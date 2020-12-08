Белоруссия ожидает реакции РФ на санкции МОК

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Белоруссия ждет реакции России на санкции, которые Международный олимпийский комитет (МОК) ввел против Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Об этом во вторник, 8 декабря, заявил президент страны Александр Лукашенко.

— Посмотрим, поддержит ли нас Россия, — цитирует белорусского лидера БелТА.

Ранее стало известно, что МОК запретил президенту Белоруссии и главе НОК страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры.

Аналогичные меры также приняты в отношении вице-президента НОК Виктора Лукашенко и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова.

По словам главы МОК Томаса Баха, руководство НОК Белоруссии в настоящее время не защищает спортсменов в должной мере от политической дискриминации. Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения.

Читайте также: Сборная России по футболу узнала своих соперников в отборе к ЧМ-2022 в Катаре