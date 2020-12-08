Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Белоруссия ожидает реакции РФ на санкции МОК
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Белоруссия ожидает реакции РФ на санкции МОК

Юлия Захарова

Внешняя политика

Белоруссия ждет реакции России на санкции, которые Международный олимпийский комитет (МОК) ввел против Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Об этом во вторник, 8 декабря, заявил президент страны Александр Лукашенко.

— Посмотрим, поддержит ли нас Россия, — цитирует белорусского лидера БелТА.

Ранее стало известно, что МОК запретил президенту Белоруссии и главе НОК страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры.

Аналогичные меры также приняты в отношении вице-президента НОК Виктора Лукашенко и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова.

По словам главы МОК Томаса Баха, руководство НОК Белоруссии в настоящее время не защищает спортсменов в должной мере от политической дискриминации. Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения.

Читайте также: Сборная России по футболу узнала своих соперников в отборе к ЧМ-2022 в Катаре

СпортАлександр ЛукашенкоМОК
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте