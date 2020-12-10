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Около 160 тысяч москвичей нашли работу с помощью центров занятости с начала года
/ Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Около 160 тысяч москвичей нашли работу с помощью центров занятости с начала года

Юлия Ямпольская

Город

Центры занятости Москвы трудоустроили примерно 160 тысяч горожан с начала 2020 года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, впервые с начала пандемии коронавируса число зарегистрированных безработных в городе снижается.

— На сентябрь 2020 года пришелся пик регистрируемой безработицы, вызванной пандемией, — 3,04 процента, на начало декабря этот показатель составил — 1,73 процента. Благодаря работе службы занятости населения Москвы с сентября еженедельно находят работу около семи тысяч человек, — цитирует Ракову официальный сайт мэра столицы.

В ноябре 2020 года свыше 20 тысяч соискателей нашли работу с помощью службы занятости, это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года года. Отмечается, что в этом месяце наблюдался рост количества вакансий в сфере ИТ, транспорта и логистики, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

Свыше четырех тысяч кандидатов трудоустроились на вакансии системного администратора, аналитика в области информатики, оператора станков с числовым программным управлением, технолога, сварщика и инженера-лаборанта.

В связи ограничениями из-за коронавируса, а также снижением потребительского спроса, наблюдается уменьшение вакансий в сервисной индустрии, но работу в этой отрасли по-прежнему можно найти. В ноябре 35 процентов соискателей устроились на вакансии специалистов с отраслевой спецификой — стилиста, косметолога, официанта, повара и других.

Порядка 23 процентов нашли работу в области оптовой и розничной торговли на должности менеджера по продажам, менеджера по ключевым клиентам, продавца-консультанта, кассира, кладовщика, продавца непродовольственных товаров.

Основной задачей службы занятости города Москвы является трудоустройство людей, которые потеряли работу. Если соискателю не удалось устроиться в течение 11 дней, то ему будет присвоен статус безработного. Последующая перерегистрация этого статуса не автоматическая формальная процедура, а важный этап предложения вакансий и организация собеседования с работодателем.

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