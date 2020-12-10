Названы самые кровопролитные конфликты в истории

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Две мировые войны привели к наибольшему числу погибших во время конфликта за всю историю человечества. Однако истории известны и другие сопоставимые с ними по смертоносности конфликты, сообщает журнал National Interest.

Издание уточняет, что в Первой мировой войне (1914-1918) погибло до 40 миллионов человек, в то время как Вторая мировая война (1939-1945) унесла от 60 до 80 миллионов жизней.

При этом автор статьи отметил, что в результате Монгольских завоеваний (1206–1368) погибло около 40 миллионов человек. Кроме того, серия конфликтов в Китае во втором и третьем веке также унесла примерно 40 миллионов жизней. А в ходе завоевания Мексики Испанской империей были убиты 24,3 миллиона человек.

Война в Европе, длившаяся с 1618 года по 1648 год, привела к смерти 11,5 миллиона человек, а Наполеоновские войны — семь миллионов солдат и мирных жителей.

Также издание упомянуло Корейскую войну и Войну во Вьетнаме. Во время них скончались 4,5 миллиона человек и 4,3 миллиона граждан соответственно.

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