Лавров заявил, что трехстороннее соглашение остановило войну в Карабахе

Фото: mid.ru / МИД РФ

Конфликт в Нагорном Карабахе находится на выходе из горячей фазы, трехсторонние договоренности России, Армении и Азербайджана остановили войну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 7 декабря, перед началом переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Сергей Лавров во время данной встречи оценил ситуацию в Нагорном Карабахе.

— Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что заявление, которое было подписано президентом РФ, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана 9 ноября, «остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам».

Помимо этого, Лавров добавил, что договоренности создают условия для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем и разблокировки коммуникаций, сообщает РИА Новости.

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