Дополнительные силы российских спасателей прибыли в Степанакерт

Фото: mil.ru / Минобороны России

Дополнительные силы и средства МЧС России прибыли в воскресенье, 6 декабря, в Степанакерт. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Прибывшие кинологи, пиротехники и горноспасатели Центра спасательных операций особого риска «Лидер» приступят к выполнению своих обязанностей в понедельник, 7 декабря. Также в Нагорный Карабах доставлено четыре тонны мебели в качестве гуманитарной помощи, сообщает ТАСС.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

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