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Российские миротворцы разминировали более трех гектаров территории за сутки в Карабахе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские миротворцы разминировали более трех гектаров территории за сутки в Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Более трех гектаров территории разминировали российские миротворцы за сутки в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что за сутки было очищено 3,4 гектара территории и 2,2 километра дорог. Кроме того, обнаружено и уничтожено 96 взрывоопасных предметов.

В места прежнего проживания вернулись еще 1318 человек. За время проведения миротворческой операции в Нагорный Карабах вернулись уже 33 235 беженцев.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Минобороны РФввод миротворцевНагорный Карабах
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