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Лесные драконы впервые вылупились в Московском зоопарке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Лесные драконы впервые вылупились в Московском зоопарке

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Детеныши хамелеонового гоноцефала впервые родились в Московском зоопарке. Они являются редкими ящерицами из рода лесных драконов, обитающими в Юго-Восточной Азии и занесены в Международную Красную Книгу.

Пара взрослых особей хамелеонового гоноцефала пополнила коллекцию Московского зоопарка в 2016 году. Животных привезли из Индонезии для того, чтобы создавать резервную популяцию редкого вида в неволе.

Лесным драконам созданы условия, максимально приближенные к естественным. Днем температура в их террариуме составляет 25 — 35 градусов, ночью — 15 — 18 градусов.

Как отметила директор столичного зоопарка Светлана Акулова, в зоосаде с нетерпением ждали появления потомства ящериц.

— Когда прежде наши лесные драконы откладывали яйца, их помещали в инкубаторы с определенной температурой и влажностью. Но все было безуспешно. В этом году специалисты решили поэкспериментировать и оставили кладку в террариуме, рядом с родителями. Мать сама выбрала место с оптимальными условиями для хранения яиц. К удивлению герпетологов, вылупились все шесть детенышей, — цитирует Акулову официальный сайт мэра Москвы.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новорожденным исполнился один месяц. Они крохотные — всего лишь пара сантиметров в длину. Их уже переместили в отдельный от родителей террариум. В столичном зоопарке пока не планируют перемещать лесных драконов на территорию основной экспозиции по причине хрупкой психики этих животных.

Малышей, которые появились на свет в 2020 году, могут отправить в другие зоопарки страны и мира для создания популяции ящериц в неволе.

В природе хамелеоновых гоноцефалов могут встретиться на Малаккском полуострове, а также на Яве, Суматре и близких к ним небольших островах. Животные предпочитают тропические леса. Основную часть жизни они проводят в зарослях деревьев возле пресноводных водоемов.

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