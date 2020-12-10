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Роскачество назвало лучшие утюги и парогенераторы 2020 года
Фото: pixabay.com

Роскачество назвало лучшие утюги и парогенераторы 2020 года

Кирилл Николаев

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Эксперты Роскачества дополнительно исследовали 50 моделей утюгов и парогенераторов в 2020 году. С учетом прошлогодней проверки общий рейтинг включил 84 позиции.

При составлении списка лучших утюгов и парогенераторов учитывались мощность пара, качество глажки и стоимость. Бытовые приборы тестировались по мощности парового потока в различных режимах. Также эксперты проверили технику на устойчивость к повреждениям. Средняя стоимость исследованных утюгов составила 4500 рублей.

Согласно результатам экспертизы, лучшим утюгом был признан Philips GC4908/80. При регулярном использовании в течение нескольких месяцев уровень подачи постоянного пара прибора останется на прежнем уровне. Это позволит гладить предметы одежды без дополнительных усилий. Лучшим парогенератором признан Philips GC9420/80. Прибор хорошо справляется с полиэстером и джинсами.

Специалисты Роскачества выяснили, что лучшим бюджетным утюгом стал Braun SI 3041 GR, а лучшим по мощности признан Bosch TDA753122V. С точки зрения глажки на первом месте оказался парогенератор Bosch TDS6530.

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