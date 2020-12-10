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Почти 10 тысяч организаций Москвы оформили льготные кредиты
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти 10 тысяч организаций Москвы оформили льготные кредиты

Юлия Захарова

Город

Более 9,7 тысячи городских организаций стали участниками программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила заместитель мэра города в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

— За семь месяцев с момента запуска программы поддержку по ней получили больше 9,7 тысячи компаний. Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 миллиардов рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается, — отметила она.

По ее словам, Москва субсидирует шесть процентов ставки по кредитам, которые оформили до 15 апреля, и до восьми процентов, если займы были взяты позднее. Итоговая годовая ставка для бизнесменов с учетом финансовой поддержки варьируется от трех до семи процентов.

Как добавил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за период пандемии коронавируса город оказал поддержку 48 тысячам компаний.

Самым крупным оператором программы является Сбербанк, который при сотрудничестве с правительством Москвы оказал финансовую поддержку более чем восьми тысячам предпринимателей. Еще порядка двух тысяч заявок на льготные кредиты находятся в работе, сумма по ним превышает 13 миллиардов рублей.

Кроме того, в программе принимают участие «Совкомбанк», банк «Открытие», «Райффайзенбанк», «Альфа-Банк», ВТБ и другие.

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