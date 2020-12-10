Ушел из жизни легендарный футболист Паоло Росси

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Итальянский телеканал RAI Sport сообщил в прямом эфире о смерти футболиста Паоло Росси, который выступал на канале спортивным экспертом.

Причина его смерти не называется.

— Навсегда, — написала под совместным фото в соцсетях супруга спортсмена Федерика Каппеллетти.

Поклонники Росси со всего мира выражают его семье соболезнования.

«Большое горе... От нас ушел великий чемпион. Прощай, Паблито!»; «Без слов... Приношу искренние соболезнования семье спортсмена. Я разбита»; «От нас ушел великий спортсмен! Как же все несправедливо!» — цитирует комментарии потрясенных новостью фанатов «СтарХит».

Паоло Росси входил в число лучших нападающих и самых высокооплачиваемых футболистов мира. Он впервые отметился на чемпионате мира 1982 года в Испании.

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