ЦБ РФ ввел ограничения на ряд операций Qiwi Bank

Фото: facebook.com / Банк России

Банк России с 7 декабря ввел несколько ограничений на некоторые операции Qiwi Bank. Об этом сообщили в компании Qiwi в четверг, 10 декабря.

— ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций Qiwi Bank с 7 декабря, — говорится в сообщении.

Так, предполагается приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

В компании пояснили, что ограничения были введены по результатам проверки, которая проводилась с июля по декабрь 2020 года. Во время проверки в Qiwi выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся прежде всего требований к отчетности и ведению документации.

Так, на кредитную организацию был наложен штраф в размере 11 миллионов рублей. Компания заявила о тесном сотрудничестве с ЦБ для устранения всех недостатков и нарушений, сообщает ТАСС.

Читайте также: ЦБ зафиксировал сокращение международных резервов России