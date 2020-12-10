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Россияне смогут увидеть солнечное и лунное затмения в 2021 году
Фото: twitter.com/abcnetwork

Россияне смогут увидеть солнечное и лунное затмения в 2021 году

Виктория Родимкина

Общество

В следующем году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Об этом рассказал директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев в четверг, 10 декабря.

По его словам, в 2021 году полное лунное затмение произойдет 26 мая, а полное солнечное — 4 декабря, оно будет в районе Антарктиды.

— Десятого июня будет кольцеобразное солнечное затмение. Наконец, частное лунное затмение будет наблюдаться 19 ноября, — сказал Сергей Язев.

Он пояснил, что в России можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Оно будет заметно на территории Якутии. По словам специалиста, Луна не сможет полностью заслонить Солнце, поэтому его края будут светить, сообщает ТАСС.

Также жители Иркутска в случае хорошей погоды смогут увидеть частное лунное затмение, добавил Язев.

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Солнцесолнечные затмениялунное затмение
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