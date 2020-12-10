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Астролог перечислила особенности родившихся в день затмения
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог перечислила особенности родившихся в день затмения

Татьяна Плотникова

Общество

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, какими особенностями отличаются люди, родившиеся в дни затмения либо «рядом с ним».

Напомнив, что в декабре мы оказались в «коридоре затмений», эксперт подчеркнула, что рождение в такие дни само по себе не сулит ребенку опасность и не мешает успешности и известности в будущем.

В качестве примера Володина привела Энни Леннокс, Павла Волю, Игоря Кириллова, Скарлетт Йоханссон.

Астролог указала, что родившиеся в дни затмений люди, как правило, более остро реагируют на повторение этих явлений, поэтому им следует быть внимательнее в такие дни.

Чтобы выяснить, кто родился в дни затмений, Володина в своем Instagram предложила полный список дат этих явлений за последние 80 лет.

Ранее Василиса Володина рассказала, в какие даты родились самые удачливые люди.

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