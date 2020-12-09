В ком из знаков зодиака живёт настоящий гений и учёный

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. 10 декабря 1895 года впервые состоялась церемония вручения Нобелевской премии. В честь этого «Вечерка» с астрологом решила разобраться, в ком из знаков зодиака живет настоящий гений и ученый.

Овен

Овны отличаются обстоятельным подходом к получению знаний и своим трудам, но только если это их захватывает. Вспомним только Овна Льва Толстого и его «Войну и мир». Хотя к гуманитарным наукам Овны не очень склонны, им ближе точные дисциплины и прикладные: то, что им точно пригодится в жизни и где они могут достичь максимального успеха.

Телец

У Тельцов редко бывают ярко выраженные научные таланты. Им дается на среднем уровне все: и математика, и иностранные языки. Там, где не могут проявить смекалку, берут терпением и усидчивостью. Из них получаются хорошие аналитики, маркетологи, бухгалтеры, экономисты. Но вот в чистую науку они идут редко: им слишком важны деньги.

Близнецы

Близнецы прекрасно себя ощущают в науке, постоянно ищут новые повороты, ищут нетривиальные задачи, часто на ходу меняют даже специфику исследования, увидев другие перспективы. Им важен сам процесс, а результат — приятный бонус. Большего успеха добиваются в гуманитарных и естественно-научных дисциплинах.

Рак

У Раков отличное структурированное мышление, поэтому им под силу решить любую задачу. К тому же очень въедливый характер позволяет им добиться реализации даже, казалось бы, неподъемного проекта. Мыслят всегда на перспективу и обдумывают все возможные исходы, поэтому могут писать стратегии и возглавлять научные группы.

Лев

У Львов совершенно отсутствует хотя бы малейшая симпатия к точным наукам. Математика? Не, не слышали. Ведь в ней нет той красоты, фантазии и жизни, что присутствует в литературе, языках. Львов манит и астрономия: в звездах он пытается разгадать тайны Вселенной и их художественное объяснение.

Дева

Девы просто созданы, чтобы делать научные открытия. Уже с детства видно, с каким удовольствием они ковыряются в сложных формулах, пытаются вычислить закономерности и доказывать теоремы. Как раз Девы совершают прорывы в науке, способны развивать новые направления почти во всех направлениях.

Весы

Весам чужд мир цифр и жесткой логики, которая не терпит интерпретаций. Им важная человеческая составляющая в том, что они изучают. Поэтому отлично реализовывают себя в психологии, разбираются в литературе, искусстве, юриспруденции. Прекрасно читают лекции и находят общий язык со студентами.

Рыбы

Рыбы делятся на две категории. Чистые гуманитарии и совершенно не дружат с точными науками, но готовы сидеть часами разбираться в формулах. Уходят они все равно в литературу, философию, психологию. А есть любители точных наук, которые видят как раз красоту и жизнь в законах физики, математики, химии. Как раз они могут себе сделать отличную научную карьеру.

Скорпион

Это отличные исследователи, которым важны именно эксперимент и новый виток развития. Им не особо интересны гуманитарные науки, кроме психоанализа, где они могут вдоволь покопаться в человеческой личности и найти что-то новое для прорыва. Физика, химия, биология — любовь Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы могут отправиться в науку, если они увидят, что это принесет благо всему человечеству. Но эксперимент не их конек. Им близки философия, литература, психология. Главный критерий, чтобы горел огонь страсти и было постоянное желание сделать что-то новенькое.

Козерог

Практичный ум и напористость Козерогов позволяет им быть успешными на любом поприще. Им не очень нравятся технические специальности, с точными науками дружат, но без энтузиазма. Выбирают науки, где нужно методично и системно выполнять опыты, фиксировать и не заморачиваться на творчество.

Водолей

Водолеи скорее исследователи жизни, а не будущие ученые. Их влекут загадки природы, космос, вечный двигатель и все то, что пока еще никто не разгадал. Они скорее отправятся в кругосветное путешествие, чтобы найти ответы на свои вопросы, чем будут сидеть в лаборатории.

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