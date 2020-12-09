Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В ком из знаков зодиака живёт настоящий гений и учёный
Фото: pixabay.com/Asklepios Wien

В ком из знаков зодиака живёт настоящий гений и учёный

Алена Прокина

Анна Ковалева

Общество

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. 10 декабря 1895 года впервые состоялась церемония вручения Нобелевской премии. В честь этого «Вечерка» с астрологом решила разобраться, в ком из знаков зодиака живет настоящий гений и ученый.

Овен

Овны отличаются обстоятельным подходом к получению знаний и своим трудам, но только если это их захватывает. Вспомним только Овна Льва Толстого и его «Войну и мир». Хотя к гуманитарным наукам Овны не очень склонны, им ближе точные дисциплины и прикладные: то, что им точно пригодится в жизни и где они могут достичь максимального успеха.

Телец

У Тельцов редко бывают ярко выраженные научные таланты. Им дается на среднем уровне все: и математика, и иностранные языки. Там, где не могут проявить смекалку, берут терпением и усидчивостью. Из них получаются хорошие аналитики, маркетологи, бухгалтеры, экономисты. Но вот в чистую науку они идут редко: им слишком важны деньги.

Близнецы

Близнецы прекрасно себя ощущают в науке, постоянно ищут новые повороты, ищут нетривиальные задачи, часто на ходу меняют даже специфику исследования, увидев другие перспективы. Им важен сам процесс, а результат — приятный бонус. Большего успеха добиваются в гуманитарных и естественно-научных дисциплинах.

Рак

У Раков отличное структурированное мышление, поэтому им под силу решить любую задачу. К тому же очень въедливый характер позволяет им добиться реализации даже, казалось бы, неподъемного проекта. Мыслят всегда на перспективу и обдумывают все возможные исходы, поэтому могут писать стратегии и возглавлять научные группы.

Лев

У Львов совершенно отсутствует хотя бы малейшая симпатия к точным наукам. Математика? Не, не слышали. Ведь в ней нет той красоты, фантазии и жизни, что присутствует в литературе, языках. Львов манит и астрономия: в звездах он пытается разгадать тайны Вселенной и их художественное объяснение.

Дева

Девы просто созданы, чтобы делать научные открытия. Уже с детства видно, с каким удовольствием они ковыряются в сложных формулах, пытаются вычислить закономерности и доказывать теоремы. Как раз Девы совершают прорывы в науке, способны развивать новые направления почти во всех направлениях.

Весы

Весам чужд мир цифр и жесткой логики, которая не терпит интерпретаций. Им важная человеческая составляющая в том, что они изучают. Поэтому отлично реализовывают себя в психологии, разбираются в литературе, искусстве, юриспруденции. Прекрасно читают лекции и находят общий язык со студентами.

Рыбы

Рыбы делятся на две категории. Чистые гуманитарии и совершенно не дружат с точными науками, но готовы сидеть часами разбираться в формулах. Уходят они все равно в литературу, философию, психологию. А есть любители точных наук, которые видят как раз красоту и жизнь в законах физики, математики, химии. Как раз они могут себе сделать отличную научную карьеру.

Скорпион

Это отличные исследователи, которым важны именно эксперимент и новый виток развития. Им не особо интересны гуманитарные науки, кроме психоанализа, где они могут вдоволь покопаться в человеческой личности и найти что-то новое для прорыва. Физика, химия, биология — любовь Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы могут отправиться в науку, если они увидят, что это принесет благо всему человечеству. Но эксперимент не их конек. Им близки философия, литература, психология. Главный критерий, чтобы горел огонь страсти и было постоянное желание сделать что-то новенькое.

Козерог

Практичный ум и напористость Козерогов позволяет им быть успешными на любом поприще. Им не очень нравятся технические специальности, с точными науками дружат, но без энтузиазма. Выбирают науки, где нужно методично и системно выполнять опыты, фиксировать и не заморачиваться на творчество.

Водолей

Водолеи скорее исследователи жизни, а не будущие ученые. Их влекут загадки природы, космос, вечный двигатель и все то, что пока еще никто не разгадал. Они скорее отправятся в кругосветное путешествие, чтобы найти ответы на свои вопросы, чем будут сидеть в лаборатории.

Читайте также: Названы пять самых бесчувственных знаков зодиака

знаки зодиакаастрологпрогноз астролога
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Все мнения
О проекте