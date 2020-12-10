«Вифлеемская звезда» взойдет на небе впервые за 800 лет
В понедельник, 21 декабря, Юпитер и Сатурн будут максимально приближены друг к другу и создадут в небе так называемую «Вифлеемскую звезду». Это астрономическое явление можно будет наблюдать из любой точки планеты, пишет НАСА.
По словам специалистов, Юпитер ярче любых других небесных тел, а Сатурн не отличается яркостью, но будет заметен благодаря золотому свечению. Сатурн расположен к востоку от Юпитера.
По данным ученых, увидеть «Вифлеемскую звезду» с Земли можно было только в 1226 году. В этот раз явление проявится в день зимнего солнцестояния за четыре дня до католического Рождества.
Согласно Библии, «Вифлеемская звезда» указала путь волхвам к месту рождения младенца Иисуса.
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