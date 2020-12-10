Капитальный ремонт Нижнего Удальцовского пруда завершили на западе Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Капремонт Нижнего Удальцовского пруда завершили на западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Уточняется, что главной целью ремонта является улучшение состояния акватории.

— Для этого разрабатываются комплексные мероприятия по укреплению берегов и выемке иловых отложений. На этой неделе завершился капитальный ремонт Нижнего Удальцовского пруда, расположенного в районе улицы Кравченко в ЗАО Москвы. Водоем уже заполнен водой. Работы шли в течение 10 месяцев и завершились согласно установленному графику, — говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты укрепили береговую полосу, очистили пруд от полутораметрового слоя ила, а также установили водоупорный слой. Дно водоема углубили до 5,5 метра, на береговой линии поставили габионные сооружения, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что в 2021 году там установят домик для водоплавающих птиц и выполнят зарыбление пруда разными видами рыб. До Нового года горожане смогут снова прогуляться около обновленного каскада Удальцовских прудов.

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