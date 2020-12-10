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Капитальный ремонт Нижнего Удальцовского пруда завершили на западе Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Капитальный ремонт Нижнего Удальцовского пруда завершили на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Капремонт Нижнего Удальцовского пруда завершили на западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Уточняется, что главной целью ремонта является улучшение состояния акватории.

— Для этого разрабатываются комплексные мероприятия по укреплению берегов и выемке иловых отложений. На этой неделе завершился капитальный ремонт Нижнего Удальцовского пруда, расположенного в районе улицы Кравченко в ЗАО Москвы. Водоем уже заполнен водой. Работы шли в течение 10 месяцев и завершились согласно установленному графику, — говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты укрепили береговую полосу, очистили пруд от полутораметрового слоя ила, а также установили водоупорный слой. Дно водоема углубили до 5,5 метра, на береговой линии поставили габионные сооружения, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что в 2021 году там установят домик для водоплавающих птиц и выполнят зарыбление пруда разными видами рыб. До Нового года горожане смогут снова прогуляться около обновленного каскада Удальцовских прудов.

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