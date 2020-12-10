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«Талантливый мальчик»: Шепелев похвастался способностями сына в теннисе
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Талантливый мальчик»: Шепелев похвастался способностями сына в теннисе

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в раздел Stories своего Instagram-аккаунта видео, где занимается с сыном Платоном большим теннисом, и высоко оценил перспективы развития мальчика в этом виде спорта.

На видео видно, как телеведущий делает теннисные подачи, которые отбивает его семилетний Платон.

— Пройдет еще лет пять, и из «автомата», подающего мячи, я превращусь в «легкую добычу», потому что сын — талантливый мальчик. Очень, — подписал ролик Шепелев.

Телеведущий проводит отпуск на Мальдивах, где его сопровождает сын, а также новая возлюбленная Екатерина Тулупова и ее маленькая дочь от первого брака.

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Дмитрий Шепелевсынтеннис
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