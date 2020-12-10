В Минздраве заявили, что около 80 процентов редких заболеваний наследственные

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Около 80 процентов редких заболеваний имеют генетическую природу, являются наследственными. Об этом заявил внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев в четверг, 10 декабря.

По его словам, остальные редкие заболевания, в основном онкологические, также развиваются из-за генетических изменений.

— Медицинская генетика в современном здравоохранении становится хедлайнером, то есть тогда, когда действительно определяет и возможности своевременной диагностики многих заболеваний, и выбор тактики терапии, стратегии лечения, — сказал Сергей Куцев.

Он отметил, что это следствие бурного развития генетических технологий.

Врач заявил, что только у 300 редких наследственных заболеваний есть лечение. Всего таких болезней насчитывается около 5 тысяч, передает РИА Новости.

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