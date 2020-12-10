Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Минздраве заявили, что около 80 процентов редких заболеваний наследственные
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Минздраве заявили, что около 80 процентов редких заболеваний наследственные

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 80 процентов редких заболеваний имеют генетическую природу, являются наследственными. Об этом заявил внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев в четверг, 10 декабря.

По его словам, остальные редкие заболевания, в основном онкологические, также развиваются из-за генетических изменений.

— Медицинская генетика в современном здравоохранении становится хедлайнером, то есть тогда, когда действительно определяет и возможности своевременной диагностики многих заболеваний, и выбор тактики терапии, стратегии лечения, — сказал Сергей Куцев.

Он отметил, что это следствие бурного развития генетических технологий.

Врач заявил, что только у 300 редких наследственных заболеваний есть лечение. Всего таких болезней насчитывается около 5 тысяч, передает РИА Новости.

Читайте также: Гинцбург рассказал, какие люди могут быть устойчивыми к COVID-19

здоровье пациентовМинздрав Россиигенетик
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте