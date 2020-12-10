В Минздраве заявили, что около 80 процентов редких заболеваний наследственные
Около 80 процентов редких заболеваний имеют генетическую природу, являются наследственными. Об этом заявил внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев в четверг, 10 декабря.
По его словам, остальные редкие заболевания, в основном онкологические, также развиваются из-за генетических изменений.
— Медицинская генетика в современном здравоохранении становится хедлайнером, то есть тогда, когда действительно определяет и возможности своевременной диагностики многих заболеваний, и выбор тактики терапии, стратегии лечения, — сказал Сергей Куцев.
Он отметил, что это следствие бурного развития генетических технологий.
Врач заявил, что только у 300 редких наследственных заболеваний есть лечение. Всего таких болезней насчитывается около 5 тысяч, передает РИА Новости.
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