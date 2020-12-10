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Москвичей пригласили принять участие в голосовании о развитии волонтерства
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Москвичей пригласили принять участие в голосовании о развитии волонтерства

Юлия Ямпольская

Город

Новое голосование, посвященное развитию волонтерского движения в столице, стартовало в проекте «Активный гражданин». Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

— Приглашаем москвичей поделиться своим мнением о приоритетных направлениях добровольчества, а также выбрать самые удобные каналы информирования о городских волонтерских программах, — отметила заместитель мэра.

Участникам голосования предлагается дать ответы на два вопроса. В первом горожане определят самые важные направления развития волонтерской деятельности из таких вариантов, как социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство.

Во втором вопросе жители столицы смогут выбрать предпочтительные каналы публикации информации о добровольческой деятельности в городе. Горожанам предложат такие варианты, как портал mos.ru, телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети, СМС-уведомления и сообщения в мессенджерах.

В каждом вопросе пользователи могут выбрать до четырех вариантов ответа, а также предложить свой.

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