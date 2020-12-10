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Огромные пузыри обнаружили астрономы в гало Млечного Пути
Фото: roscosmos.ru/Роскосмос

Огромные пузыри обнаружили астрономы в гало Млечного Пути

Анастасия Колоскова

Наука

На карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA на борту российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», астрономы обнаружили огромную округлую структуру, которая расположена ниже плоскости Млечного Пути и занимает существенную часть Южного Неба.

Аналогичную структуру давно выявили и на Северном небе, ее назвали Северный Полярный Шпур. Ученые предполагали, что она возникла в результате взрыва близкой к Солнцу сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад.

— Однако взятые вместе северная и южная структуры на карте напоминают ореол в форме песочных часов, достаточно симметричный относительно центра Галактики, который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет, — сообщил Роскосмос.

По мнению ученых, эти структуры, чьи размеры сопоставимы с размерами всего Млечного Пути, не что иное, как следы ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра нашей Галактики.

Как напоминает госкорпорация, «Спектр-РГ» запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Орбитальную обсерваторию создавали при участии Германии по заказу Российской академии наук. Она оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами — ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия).

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