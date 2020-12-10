Детский сад на 300 мест ввели в эксплуатацию в Новой Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка Карта всех событий

Детский сад на 300 мест в составе ЖК «Рассказово» в ТиНАО ввели в эксплуатацию. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

В ведомстве уточнили, что объект находится в районе деревни Рассказовка.

В здании будут расположены игровые для различных занятий, помещения для кружков, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога. Также там оборудуют кухню, отдельные спальни и обеденные комнаты для каждой группы, раздевалки, санузлы, передает агентство «Москва».

На территории детского сада установят игровые площадки с верандами для укрытия от дождя и солнца. Также там будет физкультурная площадка с беговой дорожкой из резиновой крошки.

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