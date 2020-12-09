Новый образовательный центр появится на Амурской улице

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

В Москве на Амурской улице планируют открыть образовательный центр со школой на 400 мест и детским садом на 175 мест. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры в среду, 9 декабря.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, площадь трехэтажного здания составит более 5,5 тысячи квадратных метров. Его построят по адресу Амурская улица, владение 3.

— Это здание авторы решили выполнить в едином стиле со строящимся многофункциональным комплексом. В основу образа лег строгий геометричный узор, фасады облицуют бетонной плиткой коричневого цвета, — сказал Сергей Кузнецов.

В пресс-службе уточнили, что помещения детского сада и школы будут разделены, общей будет только кухонная зона. Групповые ячейки и другие помещения займут часть первого и второго этажей. На остальных площадях разместят школу.

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