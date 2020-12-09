Офисное здание на Ладожской улице будет реконструировано

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ладожская улица, 11/6 Карта всех событий

В центре Москвы планируют реконструировать офисное здание. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы в среду, 9 декабря.

— Выдано разрешение на реконструкцию административного здания в центре Москвы. Работы пройдут на улице Ладожская, владение 11 в районе Басманный, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работы пройдут за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство — до августа 2021 года.

В здании после ремонта будут организованы помещения свободной планировки под офисы открытого типа. В подземной части планируют сделать конференц-зал, комнаты отдыха, организовать технические помещения. В здании создадут рабочие места для 165 человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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