Более двух миллионов квадратных метров жилья построили в Коммунарке за восемь лет

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

— С 2012 года к настоящему времени на территории поселка Коммунарка введено в эксплуатацию 2,13 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, — сказал глава департамента.

Он уточнил, что жилье в Коммунарке пользуется большим спросом. Владимир Жидкин объяснил это тем, что в районе развитая дорожно-транспортная инфраструктура и приемлемая цена «квадрата» жилья, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в столичном районе Коммунарка появится универсальный бизнес-парк, строительство которого планируют начать в 2021 года.

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