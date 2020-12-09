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Более двух миллионов квадратных метров жилья построили в Коммунарке за восемь лет
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более двух миллионов квадратных метров жилья построили в Коммунарке за восемь лет

Виктория Родимкина

Город

В поселке Коммунарка в ТиНАО за восемь лет построили более 2 миллионов квадратных метров жилья. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

— С 2012 года к настоящему времени на территории поселка Коммунарка введено в эксплуатацию 2,13 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, — сказал глава департамента.

Он уточнил, что жилье в Коммунарке пользуется большим спросом. Владимир Жидкин объяснил это тем, что в районе развитая дорожно-транспортная инфраструктура и приемлемая цена «квадрата» жилья, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в столичном районе Коммунарка появится универсальный бизнес-парк, строительство которого планируют начать в 2021 года.

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жилье в МосквеТиНАОКоммунарка
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