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ВМФ РФ впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения
Фото: kremlin.ru / Администрация Президента России

ВМФ РФ впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота в четверг, 10 декабря.

Маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.

В учениях, помимо кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, поучаствуют ВМС Соединенных Штатов, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китая, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турции и другие.

Россию на мероприятии представит фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, а также вертолет морского базирования.

Последний раз подобные совместные учения проходили в 2011 году у берегов Испании в рамках учений «Болд монарх», передает РИА Новости.

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ВМФ РФученияНАТО
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