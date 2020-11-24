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Провокацию надо пресекать: адмирал прокомментировал нарушение морской границы эсминцем ВМС США
Фото: mil.ru / Минобороны России

Провокацию надо пресекать: адмирал прокомментировал нарушение морской границы эсминцем ВМС США

Руслан Давлетшин

Армия

Командир БПК «Адмирал Виноградов» был готов применить все необходимые средства для вытеснения американского эсминца «Джон Маккейн», зашедшего в российские территориальные воды без разрешения. Об этом в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» заявил бывший начальник центрального командного пункта ВМФ РФ по боевому управлению, контр-адмирал Владимир Богдашин. Он также рассказал, как реагировать на нарушение морской государственной границы.

По словам военного, согласно принятому регламенту, если иностранный корабль заходит в территориальные воды нашей страны, им занимается пограничная служба ФСБ России.

— Это их функционал — остановить, предупредить, дать флажные сигналы семафором и выйти на связь, сказать, что конкретно нарушается. Если продолжается нарушение границы, значит это запланированная акция и ее надо пресекать. Тогда можно произвести стрельбу по носу, по корме и так далее, — рассказал эксперт.

Однако в данном случае по каким-то причинам на вытеснение нарушителя был отправлен «Адмирал Виноградов» ВМФ России и он, с точки зрения Владимира Богдашина, также должен был предпринять все меры для вытеснения иностранных военных, зашедших вглубь территории на 2 километра, что и было сделано.

Как объяснили в Минобороны, российский корабль по международному каналу связи предупредил иностранного гостя о недопустимости таких действий. Кроме того, экипаж российского судна сообщил, что возможно применение таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После чего эсминец «Джон Маккейн» ретировался.

Причем инциденты с тараном американцев в нашей истории уже были. Владимир Богдашин сам оказывался в подобной ситуации. В 1988-м году сторожевой корабль «Беззаветный» под его командованием таранил крейсер «Йорктаун» ВМС США, зашедший в территориальные воды СССР на Черном море.

Тогда сразу двое иностранцев, нарушивших границу, не реагировали на сигналы советских моряков от слова совсем и наши были вынуждены развернуть нарушителей, полностью навалившись на кормовые части «чужаков», что на западных военных подействовало отрезвляюще. Судя по всему, в случае с «Адмиралом Виноградовым» столь близкого контакта удалось избежать, хотя вероятность такого развития событий, считает морской офицер, даже когда нет «Холодной войны», нельзя исключать. Тем не менее, развязывать конфликт в мирное время не нужно.

— Правильно применить свой корабль, без использования оружия — искусство. Я думаю, что командир «Виноградова» справился бы с этой задачей. Он готов был то же самое сделать, что и «Беззаветный», — уверен адмирал.

Он также рассказал, в каких случаях иностранные корабли могут заходить в территориальные воды. К ним относятся сокращение маршруты, официальные визиты, деловые заходы и чрезвычайные ситуации. Но при всем вышеперечисленном отправляются соответствующие уведомления, в том числе гражданским властям.

В свою очередь, инцидент с «Джоном Маккейном» произошел в заливе Петра Великого неподалеку от основных баз Тихоокеанского флота России и об уведомлениях со стороны ВМС США не сообщалось.

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