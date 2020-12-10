Полиция задержала мужчин, устроивших драку на детской площадке в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

большая андроньевская 20 Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции задержали граждан без определенного места жительства, которые выясняли отношения и скандалили в центре города. Об этом в четверг, 10 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Большая Андроньевская улица, дом 20.

Прибывшие полицейские доставили нарушителей общественного спокойствия в отделение, где в отношении них составили протоколы. Правонарушители привлечены к административной ответственности.

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