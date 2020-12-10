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Танзанийский депутат не смог прочитать текст присяги и опозорился в прямом эфире
Фото: YouTube / VisualPolitik EN

Танзанийский депутат не смог прочитать текст присяги и опозорился в прямом эфире

Анастасия Колоскова

В мире

Депутат в Танзании не смог прочитать текст присяги во время официальной церемонии с участием президента. Курьезный случай произошел во время прямого эфира, который проводило местное телевидение.

Парламентарий несколько раз попытался прочитать текст с бумаги, но так и не смог этого сделать. В результате его попросили удалиться.

После такого казуса президент поручил найти на должность более подходящую кандидатуру. Попавший впросак политик не смог объяснить произошедшее, уточняет Пятый канал.

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