Танзанийский депутат не смог прочитать текст присяги и опозорился в прямом эфире

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Депутат в Танзании не смог прочитать текст присяги во время официальной церемонии с участием президента. Курьезный случай произошел во время прямого эфира, который проводило местное телевидение.

Парламентарий несколько раз попытался прочитать текст с бумаги, но так и не смог этого сделать. В результате его попросили удалиться.

После такого казуса президент поручил найти на должность более подходящую кандидатуру. Попавший впросак политик не смог объяснить произошедшее, уточняет Пятый канал.

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