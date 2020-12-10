Вирусное видео с Сантой в маске на резиновом попугае рассмешило Сеть

Фото: facebook.com/costantino.boscolo

В Сети набирает популярность ролик, снятый очевидцем в Венеции. Из-за проливных дождей улицы итальянского города затопило, но мужчина в костюме Санта-Клауса решил поднять им настроение.

Мужчина в маске сел на надувного попугая и поплыл по улицам, помогая себе веслом. На кадрах видно, что его снимают очевидцы, машут ему и кричат. Некоторым людям вода доходит почти до колена.

Видео опубликовано на странице Facebook Costantino Boscolo.

В комментариях пользователи оставляли удивленные и смеющиеся эмодзи. Одни восхитились ярким попугаем, другие посетовали, что у города нет денег на то, чтобы привести в порядок ливневую канализацию.

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