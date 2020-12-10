Памятник народному артисту РФ Алексею Булдакову установят в Москве

/ Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

В столице планируют установить памятник народному артисту России Алексею Булдакову. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Уточняется, что в Гильдии организован сбор средств для того, чтобы установить памятник на могиле артиста на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости.

— Человек, который на протяжении многих лет ежемесячно из гонораров за съемки и концерты помогал нуждающимся коллегам, достоин того, чтобы памятник был поставлен на народные деньги, — говорится в сообщении.

Артист ушел из жизни в ночь на 3 апреля 2019 года. Ему было 68 лет.

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