Власти Нью-Йорка проверят финансовые дела Байдена-младшего

Фото: flickr.com / Marc Nozell

Власти Южного округа Нью-Йорка проверят финансовые дела сына Джо Байдена Хантера. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом расследования.

Байден-младший заявил, что власти штата Делавэр проводят расследование по поводу оплаченных им налогов. Сам Джо Байден выразил поддержку в адрес своего сына.

Телеканал Fox News сообщил, что Минюст Соединенных Штатов Америки рассматривает в рамках расследования деловые отношения Байдена-младшего в Китае.

Отмечается, что, помимо Делавэра, финансовые дела Хантера изучает и отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами. По словам собеседника издания, в начале 2019 году проводилось расследование о «возможном отмывании денег и иностранные связи Хантера Байдена».

Ранее действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призывал Китай начать расследование в отношении семьи Байденов. Также он утверждал, что Хантер Байден «получал миллионы от Украины и Китая», передает РИА Новости.

Читайте также: Байден объяснил, почему хочет видеть Трампа на своей инаугурации