Байден объяснил, почему хочет видеть Трампа на своей инаугурации

Фото: flickr.com / Marc Nozell

Американский политик Джо Байден, которого несколько штатов и СМИ уже признали победителем президентских выборов в США, считает важным, чтобы действующий глава государства Дональд Трамп пришел на его инаугурацию.

— Это будет важно в том смысле, что мы сможем продемонстрировать окончание хаоса, который он (Трамп, — прим. «ВМ») создал, продемонстрировать мирный переход власти, когда противоборствующие стороны стоят там, пожимают друг другу руки и двигаются дальше, — пояснил демократ в интервью CNN.

Он добавил, что его сильно волнует не только внутренняя политика, но и то, как мир воспримет происходящие в Соединенных Штатах процессы.

Отметим, что если Трамп не придет на инаугурацию Байдена, это будет редким, но не первым в истории случаем такого поведения. В последний раз так сделал 17-й президент США Эндрю Джонсон примерно 150 лет назад — в 1869 году.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря, а инаугурацию следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

Читайте также: Байден выступил за многосторонний подход в отношениях с Россией