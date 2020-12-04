Байден выступил за многосторонний подход в отношениях с Россией

Фото: flickr.com / Marc Nozell

Американский политик Джо Байден, которого, предварительно, избрали новым президентом США, рассказал, как планирует строить отношения с другими странами. В частности, с Россией, Китаем и Ираном администрация демократа будет работать на основах «многостороннего подхода».

— Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими, — уточнил Байден в интервью CNN.

Также политик отметил, что не может формулировать политику Соединенных Штатов до официального вступления в должность главы государства. Вместе с тем, признается Байден, он хотел бы восстановить «тесные, теплые отношения союзничества» с Европой и в регионе Индийского и Тихого океана.

Тем не менее, добавляет демократ, он осознает, что с Евросоюзом переговоры будут сложными.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

Читайте также: Лавров: Москва надеется, что Вашингтон будет считаться с интересами других стран