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Лавров: Москва надеется, что Вашингтон будет считаться с интересами других стран
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров: Москва надеется, что Вашингтон будет считаться с интересами других стран

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия вправе рассчитывать на то, что с приходом новой администрации Соединенные Штаты начнут считаться с легитимными интересами других стран. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 1 декабря.

Министр напомнил о высказывании президента РФ Владимира Путина о выборах в США, который заявил, что Москва примет любое решение американского народа и будет работать с любой администрацией.

Сергей Лавров уточнил, что Россия согласна построить свои отношения с Америкой на принципах «честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела».

— С этой точки зрения мы вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнет, наконец, считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений, — сказал глава МИД.

Он добавил, что обсуждать последствия выборов в США до объявления официальных результатов преждевременно, передает информагентство «Казинформ».

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Читайте также: Трамп назвал условие признания поражения на выборах

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