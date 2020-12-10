Мемориальную доску Юрию Лужкову открыли в центре Москвы

Юрий Лужков / Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

Бывшему мэру столицы Юрию Лужкову открыли мемориальную доску в центре Москвы в четверг, 10 декабря. Уточняется, что она находится на 3-й Тверской-Ямской улице.

На церемонии открытия генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил вклад Лужкова в развитие культуры города.

— Я присоединяюсь ко всем тем словам, что были сказаны от имени тех, кто занимается культурой. Мы чрезвычайно признательны этому человеку, Юрию Михайловичу Лужкову, и несмотря на то сложнейшее время, о котором мы сегодня говорили, было сделано невероятно много для культуры, — цитирует Урина агентство городских новостей «Москва».

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года в одной из клиник Мюнхена из-за осложнений, возникших при операции на сердце. Сообщалось, что причиной смерти стала сильная аллергическая реакция во время плановой операции.

Лужков похоронен на Новодевичьем кладбище.

Читайте также: Подруга первой жены Лужкова рассказала о последней встрече с ним