Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных граждан. Этот вопрос очень беспокоит россиян, сообщил глава государства в четверг, 10 декабря.

По его словам, цифровизация и электронные ресурсы уже не являются задачей будущего, а реально действующая отрасль, которая набирает обороты.

— Практически еще не изучена, не осмыслена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект, потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, — сказал Владимир Путин.

При этом, подчеркнул президент, необходимо предотвращать риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни.

Российский лидер добавил, что, согласно опросам, вопросы защиты персональных данных очень беспокоят население, передает РИА Новости.

Читайте также: Путин заявил о рисках ухудшения ситуации на рынке труда в России