Путин заявил о рисках ухудшения ситуации на рынке труда в России
В ноябре из-за осложнений эпидемиологической обстановки на российском рынке труда наметились риски ухудшения ситуации. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства попросил правительство при необходимости принять дополнительные решения по снижению безработицы к концу 2021 года до уровня 2019 года. Путин отметил, что эта задача является абсолютно реалистичной, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин удивился росту цен на сахар, муку, хлеб и подсолнечное масло в России. По словам Путина, рост цен на соответствующие продукты не объяснишь пандемией.
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