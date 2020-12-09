Путин заявил о рисках ухудшения ситуации на рынке труда в России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В ноябре из-за осложнений эпидемиологической обстановки на российском рынке труда наметились риски ухудшения ситуации. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства попросил правительство при необходимости принять дополнительные решения по снижению безработицы к концу 2021 года до уровня 2019 года. Путин отметил, что эта задача является абсолютно реалистичной, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин удивился росту цен на сахар, муку, хлеб и подсолнечное масло в России. По словам Путина, рост цен на соответствующие продукты не объяснишь пандемией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Владимир Путин оценил ситуацию с безработицей в России