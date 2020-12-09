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Владимир Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Кирилл Николаев

Общество

Снижение безработицы в России идет медленно. Об этом в среду, 9 декабря, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, нынешние показатели недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации с безработицей в стране, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин удивился росту цен на сахар, муку, хлеб и подсолнечное масло в России. По словам Путина, рост цен на соответствующие продукты не объяснишь пандемией.

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безработицаРоссияВладимир Путин
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