Раскрыт новый способ кражи денег с банковских карт

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Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский.

Клиента убеждают добавить в телефон «новую защищенную карту» и перевести на нее деньги. Проведя махинацию, злоумышленники обналичивают средства, так как физически карта находится в их руках.

Более распространенный вариант мошенничества — «схема с кредитами». Человеку сообщают о якобы выданном ему займе. Чтобы отменить операцию, злоумышленники предлагают оставить заявку и перевести средства на «защищенный счет», передает РИА Новости.

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