Эксперты рассказали, что делать с оформленным через мошенников кредитом

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В России ежедневно мошенники обманывают людей, вынуждая их брать кредиты на крупные суммы. Эксперты рассказали, что можно сделать с оформленным через мошенника кредитом.

Адвокат, партнер Адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Елена Муратова пояснила, что в случае, если доказано реальное получение денег по договору кредита лицом, расторгнуть такой договор мало шансов. При этом основания получения денег в этом случае не играют большой роли.

Елена Муратова отметила, что признать кредитный договор недействительным в суде будет трудно. Для этого необходимо доказать полную безучастность получателя кредита, то есть на договоре должна быть поддельная подпись.

— Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, не следует сообщать данные своих личных кабинетов, банковских карт. При получении подозрительных денежных средств немедленно возвращать таковые лицу, приславшему денежные средства, — сказала адвокат.

Кандидат юридических наук, доцент МГЮА имени Кутафина Елена Гринь напомнила, что с 1 октября прошлого вступили в силу поправки в статью 160 ГК РФ, позволяющие заключать сделки с использованием электронной формы.

— В соответствии с пользовательскими соглашениями, которые оформляют клиенты с банками, как правило, закрепляется положение о том, что подтверждение операций паролями, PIN-кодом, кодом из SMS-сообщений является аналогом подписи гражданина, — пояснила она «Известиям».

Елена Гринь добавила, что гражданам ни в коем случае нельзя передавать персональные данные незнакомым лицам. Эта информация аналогична их собственноручной подписи, поэтому аргумент «меня обманули» в суде не будет основанием для расторжения договора.

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