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Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов россиян зарубежными сайтами
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов россиян зарубежными сайтами

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов российских пользователей различными иностранными ресурсами. Такое мнение глава государства сделал в четверг, 10 декабря, во время заседания президентского совета по правам человека.

По его словам, тот факт, что иностранные ресурсы занимаются цензурой, понятен «любому здравомыслящему человеку».

— Не мы это делаем — обращаю ваше внимание на это — заметьте, не мы. Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать, — отметил президент.

При этом он подчеркнул, что реагировать нужно таким образом, «чтобы самим себе в ногу не стрелять». Кроме того, Путин обратил внимание на то, что следует развивать эту сферу в России, передает РИА Новости.

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