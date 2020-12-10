Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов россиян зарубежными сайтами

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов российских пользователей различными иностранными ресурсами. Такое мнение глава государства сделал в четверг, 10 декабря, во время заседания президентского совета по правам человека.

По его словам, тот факт, что иностранные ресурсы занимаются цензурой, понятен «любому здравомыслящему человеку».

— Не мы это делаем — обращаю ваше внимание на это — заметьте, не мы. Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать, — отметил президент.

При этом он подчеркнул, что реагировать нужно таким образом, «чтобы самим себе в ногу не стрелять». Кроме того, Путин обратил внимание на то, что следует развивать эту сферу в России, передает РИА Новости.

Читайте также: Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян