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Движение по ЦКАД-4 откроют в конце декабря
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Движение по ЦКАД-4 откроют в конце декабря

Кирилл Николаев

Транспорт

Движение по четвертому пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) откроют в конце декабря. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Отмечается, что строительные работы на данном участке ведутся круглосуточно. ЦКАД-4 соединяет трассы М7 «Волга» и М4 «Дон». Протяженность дороги составит около 97 километров. Она проходит по юго-востоку Подмосковья.

В пресс-службе добавили, что к завершению приблизились работы по сооружению самой крупной транспортной развязки всей Центральной кольцевой автодороги. Она находится на стыке первого и четвертого пусковых комплексов и связывает оба участка с трассой М4 «Дон».

Напомним, ЦКАД протяженностью 336,5 километра пройдет по территории Подмосковья. На данный момент там открыто движение по участкам длиной 141 километр. До конца 2020 года планируется открыть рабочее движение еще на нескольких участках дороги.

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транспортЦентральная кольцевая автодорога (ЦКАД)движение
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