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Джордж Клуни попал в больницу из-за сильного похудения ради роли в кино
Кадр из трейлера фильма «Мартовские иды» (2011)

Джордж Клуни попал в больницу из-за сильного похудения ради роли в кино

Юлия Захарова

Звезды

Известный американский актер Джордж Клуни госпитализирован в результате экстренного похудения, которое было необходимо для подготовки к роли в фильме «Полночное небо». Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает издание Mirror.

Как уточняется, звезду доставили в больницу за четыре дня до начала съемок, он жаловался на сильную боль в животе. Врачи заявили, что у Клуни развился панкреатит, ему необходимо будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней.

— Я думаю, я слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой, — признался актер.

Он добавил, что сбросил 13 килограммов, чтобы исполнить роль больного раком астронома, который выжил после масштабной катастрофы.

По словам Клуни, ему потребовалось также отрастить бороду, чтобы сниматься в фильме. Его жена Амаль оказалась не в восторге от этой идеи, в отличие от сына Александра. Однако в результате вся семья обрадовалась, когда актер вернулся к привычному облику.

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