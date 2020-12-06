«Отнюдь не спортивный образ жизни»: Шура раскрыл секрет сильного похудения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, опубликовал в своем аккаунте в Instagram свежие фото с домашним питомцем. После этого поста фанаты буквально закидали артиста комплиментами. На снимках артист предстал перед своими поклонникам сильно похудевшим. «Вечерняя Москва» поинтересовалась, как артисту удалось сбросить лишние килограммы.

По его словам, причиной такой худобы является отнюдь не спортивный образ жизни.

— Я уже неоднократно рассказывал и сообщал о том, что мне удаляли грыжу. А теперь я сижу на очень строгой диете, поэтому так похудел. Других секретов нет, — пояснил он.

Артист при этом добавил, что сейчас его здоровью ничего не угрожает и чувствует он себя превосходно.

— Со здоровьем благо проблем нет, ем только то, что прописали врачи, о сладостях и разных вкусняшках пришлось забыть, — признался певец.

Напомним, Александру в этом году исполнилось 45 лет, и сейчас он находится в прекрасной форме. Артист неоднократно признавался, что до того, как вернуться снова на музыкальный олимп, он долгие пять лет боролся с наркозависимостью, а потом — с раком.

Ранее Шура рассказал о своих планах на новогоднюю ночь.

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