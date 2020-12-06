«Уже перебор»: Шура напугал поклонников своей худобой

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Шоумен Александр Медведев, больше известный как Шура, удивил поклонников своей худобой. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

На снимке Шура запечатлен вместе с кошкой.

— Какие же они милые, меньшенькие наши, — подписал пост Медведев.

По мнению фолловеров, на фото артист выглядит слишком худым.

«Больше не надо стройнеть!»; «В чем секрет вашего похудения?»; «Хорош худеть, уже перебор!»; «Ну совсем исхудал, хватит, остановись», — написали подписчики в комментариях.

Ранее Шура рассказал о своих планах на новогоднюю ночь.

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