Столичный университет организует тренинг по выбору профессии для школьников

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Российский университет транспорта (РУТ) проведет тренинг по выбору профессии для школьников, студентов колледжей и родителей. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе университета.

Как уточняется, мероприятие состоится онлайн. Участникам расскажут о том, как молодые люди принимают решения, изучат предложения на рынках труда вместе с экспертом и научатся просчитывать карьерные риски.

Также ребятам и взрослым объяснят, как функционирует японская система «Икигай», позволяющая выбрать идеальную для себя специальность, и помогут построить карту развития карьеры.

Проведет мероприятие доцент кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Карина Фионова. Оно пройдет на платформе для совещаний в удаленном формате, начало запланировано на 11:00. Для участия необходима регистрация по ссылке.

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