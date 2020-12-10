Шестерых подозреваемых в убийстве владельца коттеджа задержали в Подмосковье

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Следователи задержали шестерых мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении и убийстве владельца коттеджа. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 21 октября 2020 года в деревне Ефимово городского округа Истра. Подозреваемые в масках ворвались на территорию коттеджа, владельцем которого был 65-летний мужчина. Увидев злоумышленников, мужчина произвел в их сторону выстрелы из травматического пистолета. В ответ двое подозреваемых выстрелили в него из ружья и пистолета. Хозяин загородного дома скончался на месте. Подозреваемые скрылись.

Следователи установили их личности. Задержания прошли в Ярославской, Калужской и Брянской областях. На допросе подозреваемые дали признательные показания.

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