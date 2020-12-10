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«Жаль, что не Бузова рядом»: поклонники отреагировали на фото Самбурской и Кошкиной
Фото: instagram.com/samburskaya

«Жаль, что не Бузова рядом»: поклонники отреагировали на фото Самбурской и Кошкиной

Анастасия Колоскова

Звезды

Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию с подругой Яной Кошкиной, где та держит ее за грудь. Поклонники девушек посмешили оставить под фото ироничные комментарии.

— Слили в сеть интимное фото Самбурской, — пошутила актриса под фото, на котором она закатывает глаза.

«Икона иронии», «Жаль, что не Бузова рядом», «Я даже знаю кто слил! Это Бузова или Собчак», «Лицо Насти, мое сегодняшнее настроение», — не преминули пошутить подписчики актрисы.

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Настасья Самбурскаяактрисафото
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