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Астрофизик рассказал, чем опасна для людей магнитная буря
Фото: pixabay.com

Астрофизик рассказал, чем опасна для людей магнитная буря

Ксения Монахова

Общество

Магнитные бури оказывают влияние на людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом заявил замдиректора Пущинской радио-астрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

На Солнце возникла одна из самых мощных вспышек за последнее время. Астрофизик заверил, что глобальных проблем из-за этого не предвидится. Он подчеркнул, что ночь прошла геомагнитно спокойно. Была магнитная возмущенность, однако самой бури не возникло.

— Что есть какое-то влияние — это доказанный факт. А каким образом это происходит и на кого влияет — пока трудно сказать. Хотя, если ожидается магнитная буря, то людям с ослабленным здоровьем, в частности сердечникам, гипертоникам, рекомендуется все-таки поберечь себя и не проявлять никакой физической активности, — цитирует слова астрофизика Пятый канал.

Он добавил, что данное магнитное возмущение относится к слабой категории «С». Также техника не зафиксировала никакой аномалии. Магнитные поля облака и планеты совпали. Это означает, что магнитной бури не предвидится.

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